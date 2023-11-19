【1,500W里程】蔡約翰：咁耐以來我最喜愛電子麒麟！

12屆香港冠軍練馬師蔡約翰於今日在沙田贏得其在港第1,500場頭馬，為他非凡的練馬生涯再添輝煌成就，成為繼另一澳洲籍殿堂級練馬師約翰摩亞後，歷來第2位達至此佳績的練馬師。

蔡約翰麾下的「精算暴雪」今天在6屆香港冠軍騎師潘頓主策下勝出第3場四班田草1200米，為他達至在港從練第1,500場頭馬的里程碑。

作為香港賽馬史上最具影響力的人物之一，蔡約翰取得僅次於約翰摩亞（1,735場頭馬）的出色戰績。除了「精算暴雪」外，蔡約翰今日憑「驕陽明駒」、「安騁」及「永遠美麗」共取得4捷。

蔡約翰說：「我對自己在香港的練馬生涯感到非常滿意。從在港從練首季至今，我一直發展得十分順利，實在於願足矣。」這位現年69歲的練馬師對達成如此重大的里程碑，表示喜出望外。

他說：「我沒想到自己能做到（在港取得1,500場頭馬）。我認為要達成這個目標是一項非常艱巨的任務，但似乎從一開始我便一帆風順，我的成績比我想像中要好得多。」

蔡約翰迄今已摘下16項一級賽桂冠及3度攻下香港打吡大賽。

「如要細數令我最難忘的馬，『電子麒麟』肯定排在第1位。馬兒相當出色，在我從練首季便加入我的馬房，為我帶來很好的開始，也給了我很大的推動力。」蔡約翰續道。

「此外，當然還有3匹香港打吡大賽盟主──『陽明飛飛』（2012年）、『戰利品』（2015年）和『平海福星』（2018年），以及於短短12個月內攻下4項一級賽的『爭分奪秒』。在港從練是一趟精彩絕倫的旅程，我享受過程中的每分每秒。」

「我感到心滿意足，也十分感恩能來到這裏從練。」