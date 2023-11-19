蔡約翰：永遠美麗末段纏鬥有一個大缺點...

「永遠美麗」今日在沙田馬場摘下出道以來最重要的一場勝仗，以出色表現攻下二級賽中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標1600米，為下月在浪琴香港國際賽事挑戰「金鎗六十」前打下一支強心針。

「永遠美麗」與一代一哩馬王「美麗傳承」一樣，同屬馬主郭浩泉所擁有。此駒今仗在潘頓胯下演出更上一層樓，牠在賽事末段力拒「美麗同享」來犯，以短馬頭位的距離取得出道後首場二級賽頭馬。

潘頓在賽後說：「這可能是牠服役以來首次在賽事中遇上如此嚴峻的挑戰，牠需要施展渾身解數，結果牠亦成功勝出賽事，應可增強其信心。」

由12屆香港冠軍練馬師訓練的「永遠美麗」，今次自5檔起步後一直留守第4位，跑至直路彎尾段馬兒逐步加速上前，至最後300米取得領先，末段力抗後上甚勁的「美麗同享」先過終點。

「其他參賽馬在賽事早段以甚快步速競跑，因此牠沿途跑來十分順暢。入直路後不久牠已成功突圍，正因如此，牠亦成為了其他對手的目標。值得一讚的是，馬兒在關鍵階段仍能再度加速並勝出賽事。」蔡約翰說。

「對牠來說，今場勝仗或許給予牠另一個在賽事中好好學習的機會。」

蔡約翰續道：「若馬兒過早取得領先，牠有機會開始放慢腳步，或顯得不太集中，那時就會出現問題。我一向認為後上馬在賽事最後階段方趕過前領馬，會享有甚佳優勢。牠不常會在賽事中遇上今次的情況，我認為今仗的際遇對牠會有所得着。」

「永遠美麗」這匹5歲賽駒今仗成功報捷，下仗將會劍指一級賽浪琴香港一哩錦標1600米，並將首度與香港馬王「金鎗六十」同場較勁。

「且看牠跑完今仗後體力恢復如何，這可讓我知道於現在至12月10日這段時間，我該如何為牠備戰該項大賽。」蔡約翰說。

「馬兒今仗賽前狀態甚佳，我相信牠可望維持水準。牠的馬主一向非常支持賽馬運動，很高興可再為他取得美滿成績。」