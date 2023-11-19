【賽後報告】3駒流鼻血 梁家俊跌馬鞭被警告

是日賽後報告撮要：

第1場：「美麗同心」流鼻血。「喜傲龍」賽後左邊鼻孔流血。其後內窺鏡檢查證實此駒流鼻血(第2次，依例退役)。「醒目勇駒」氣管內有很多血。

第2場：第3名馬匹「保羅承傳」的騎師潘明輝被裁定違反賽事規例第100（2）條，事緣他於陣上最後一步未有力策坐騎，表現未能令小組滿意。在此情況下，小組考慮了所有第2名與第3名馬匹之間只相距一馬鼻位後，認為適當的處罰是判罰潘明輝由12月6日星期三開始停賽，直至12月24日星期日才可再次出賽（6個香港賽馬日）。

第3場：「佳運發」流鼻血。

第4場：「美麗奔馳」及「幸運遇見」氣管內有很多血。

第5場：接近350米處時，正在墮退的「艾莉奧」受擠迫之際收慢。跑了一段短途程後，「電路九號」（蔡明紹）在移至「艾莉奧」外側之際勒避該駒的後蹄及急促向外斜跑，導致「縱橫大進」被「電路九號」大力碰撞及被帶向外跑壓向「極速之星」，「極速之星」因而勒避。小組認為「艾莉奧」就在「電路九號」向外移出之前收慢，對「縱橫大進」及「極速之星」造成一定程度的干擾，但小組仍譴責蔡明紹，並告誡他應展現較今次為佳的判斷力，事緣他開始將坐騎向外移出時太過靠近「艾莉奧」的後蹄。

第6場：「摩界」賽後被發現左後腿擦傷及失去左後蹄的蹄鐵。

第7場：艾道拿承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「金鑽貴人」下向內斜跑，導致「金鑽貴人」被帶向內跑及擠壓「韋小寶」，「韋小寶」因而須勒避及同樣被帶向內跑，並不必要地擠壓「佳運財」。小組判罰艾道拿於12月3日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。此外，艾道拿被罰款22,500元。在衡量判罰輕重時，小組裁定艾道拿的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

「聚才」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「維港智能」田泰安在直路上舉鞭時將手臂抬高於肩部水平，被罰款五5,000元。

第8場：被查詢有關「加州星球」令人失望的表現時，蔡明紹表示，他在對面直路上須消耗坐騎一些氣力以超越「健康愉快」。他說，坐騎在領放下走勢良佳，但自500米處起在「遨遊氣泡」推進至其外側時受追迫。他續說，坐騎於進入直路後瞬即對催策毫無反應。練馬師告東尼同意騎師蔡明紹的觀點，他又說，須較其他對手多負5磅上陣，而且賽事步速，尤其早段是較標準時間為快。

被查詢「美麗同享」時，梁家俊解釋，趨近300米處時，他改用左手握鞭，並鞭打坐騎一次。他說，當他試圖第2度鞭打坐騎時，馬鞭脫手，因而在餘下途程上未能對坐騎用鞭。小組警告梁家俊，並告誡他盡可能確保任何時間都保持妥善控制馬鞭。小組在決定不向梁家俊採取行動時，考慮了他過去兩年多未有類似違規情況。

第9場：何澤堯（「直線力山」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於末段容許坐騎在尚未充分帶離「觔斗雲」下向內斜跑，導致「觔斗雲」不必要地受擠迫及須收慢。小組判罰何澤堯於11月29日星期三跑馬地賽事停賽（一個香港賽馬日）。此外，何澤堯被罰款27,500元。在衡量判罰輕重時，小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第1級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

第10場：楊明綸報告，「龍之心」陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「加州威勝」發現流鼻血。

一般事項：

1、

第4場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力，因此，在正式賽果上，第4場的場地為「好至快地」。

2、11月15日跑馬地賽事 – 第3場 （169）

「大力猴王」 – 賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒心律不正常。其後此駒於賽後翌日按規定接受心電圖檢查，以及尋求專家的意見。專家在檢視「大力猴王」於賽後的心電圖檢查結果後，確定此駒並無出現明顯心律不正常。