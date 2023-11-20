莫雅墮馬背部輕傷 冇咗場G1但可跑日本盃

今屆一哩冠軍賽片段：

莫雅昨日於京都競馬場，出戰一哩冠軍賽日，可惜第2場賽事策騎Wilson Way，起步未幾便將騎師拋下，不過當場已見莫雅墮地後保持清醒，回氣後可以自行起身，在醫護人員陪同下，返回醫療室，其後被安排送往鄰近醫院接受進一步檢查。

根據JRA官方公布，莫雅只有背部肌肉輕微拉傷，手腳擦損但無任何骨裂情況，稍作休息下周檔期將可如常披甲，周日於東京競馬場舉行嘅日本盃盛事，屆時將夥拍「飄揚青帆」出戰。

相信莫雅亦唔想因為受傷，再次錯過大賽機會，而喺昨日賽事，正因為受傷退下火線，結果於重頭戲一哩冠軍賽嘅坐騎「匯兩川」，由藤岡康太冷手執個熱煎堆，克服16檔不利條件後上贏馬，擊敗由莫雷拉策騎「神志勇進」，為騎者帶來相隔14年再贏一級賽機會。

而喺昨日京都競馬場舉行嘅賽事，少咗莫雅，變成兩位衝冠騎師嘅天下，榜首嘅李慕華四喜臨門，而緊躡其後嘅川田將雅亦中三元，客串嘅莫雷拉亦有1W，至於其餘兩位客串騎師，馬昆於東京競馬場起孖，杜苑欣於福島競馬場上陣交白卷。