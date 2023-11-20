竟功業贏總統盃 成韓國賽馬史首匹G1大滿貫

應屆韓國盃季軍「竟功業」(Winner’s Man)，昨日於首爾馬場上陣，出戰本年度最後一項本土一級賽2000米總統盃，結果喺最佳拍檔徐勝雲胯下，以7馬位之先，大勝對手「紅遍全球」(Global Hit)，而跑獲季軍為「紅遍全球」廐侶Speed Young。

雖然韓國泥地賽事模式，向來不利留前鬥後跑法，「竟功業」在今仗16駒賽事中，更加抽排15檔起步，結果自外疊切入留守中間位置競跑，逐步推進於彎位已經緊咬4、5位之間，至直路最後300米已經追越對手，輕輕催送下愈贏愈遠，今仗頭馬，亦令「竟功業」成為韓國賽馬史上，首匹完成G1大滿貫馬匹。

韓國歷來本地一級賽不多，主要由父系或母系具備本地血統馬匹才能參加，當中5項包括：韓國打吡大賽、格蘭披治錦標、總統盃、韓國短途錦標與韓國盃。及後韓國短途錦標與韓國盃為提升國際地位對外開放，2022年更升格為國際三級賽，加上2項賽事同日舉行，實際勝出4項大賽，已經成為大滿貫得主。

「竟功業」自服役以來，至今27戰獲17勝7位，亦屬馬王級數，由2021年先贏韓國打吡，到去年7戰6勝，分別取勝於格蘭披治錦標、韓國盃，雖然今年衞冕韓國盃失敗跑第3，能夠以總統盃完成大滿貫，劃上今季完美句號，明年踏入6歲繼續服役，相信下一屆韓國盃，仍會成為鎖定目標。