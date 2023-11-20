周日跑完落實征港 匯兩川野田小子攜手進襲

周日京都馬場舉行G1一哩冠軍賽，2匹先前落實來港嘅表現，莫雷拉騎「神志勇進」跑第2表現對辦，而衞冕失敗嘅「秀逸小島」，安田紀念賽之後，休息接近半年復出首仗，前中疊喺快步速下全程四疊望空推進，直路初雖然一度出頭，末段無以為繼，力弱墮退跑第8，但並非輸得遠，熱身今仗後，對於提升狀態征港，肯定有好大幫助。

經過呢場賽事之後，再有2駒率先加入征港大軍，備受矚目嘅頭馬「匯兩川」，Carrot Club剛於今官宣，將會接受邀請來港，而今仗跑第5嘅「野田小子」，亦會崔護重臨，第3度來港，不過呢匹去年香港盃亞軍，連同今年曾於4月來港出戰女皇盃跑第5，不過今次來港，就會放棄2000米途程，繼續縮程再跑1600米。

以「野田小子」剛於一哩冠軍賽跑第5表現，其實入直路前大部份時間，都係與頭馬「匯兩川」拍住居後跟跑，不過入直路「匯兩川」就喺外疊爆開空位衝刺，而「野田小子」就揀咗埋邊馬群堆之後搵位衝刺，走位比較論盡。

原本「匯來川」今場一哩冠軍賽係由莫雅出戰，可惜因傷走寶，究竟來港會否由佢重掌帥印，當然馬迷都好期待，至於「野田小子」配搭，落實繼續用番北村友一。