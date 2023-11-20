【蹄聲妙影】馬圈尚欠一個浪漫儀式

過往有很多遠征海外嘅港駒凱旋歸來，尤其國際一級賽，馬會也會搞番場歡迎儀式，以表揚其彪炳戰績及膽色，記得當年由岳敦訓練嘅港駒「好望角」，遠赴澳洲先後勇奪澳洲錦標及金禧錦標兩項國際一級賽，回港後喺沙田馬房外嘅機坪都搞咗場英雄式歡迎會，現場仲有人幫手拉橫額，畀到場嘅傳媒拍照添，雖然壇嘢唔係喺馬匹亮相圈搞，但都算一份尊重，話晒都係代表香港嘛。

不過，早前揚威澳洲一級賽覺士盾嘅「浪漫勇士」卻未聞樓梯響，有馬迷話呢匹港駒返咗嚟香港過晒檢疫期，日前馬主劉生仲已經喺馬房同沈廐上下搞埋切豬聯歡會，而且隻馬喺晨操亦做番拍跳工夫，攤咗碗湯咁耐，硬係未見有正正式式一場由馬會舉行嘅榮歸儀式，又有馬迷話早前一班喺杭州亞運攞到佳績嘅香港運動員，馬會都即刻搞支票頒贈儀式，需知道賽馬都係一項運動，點都應該搵個平台表揚下。不過支持者又唔使咁擔心，小道消息得知馬會其實仲度緊期，為「浪漫勇士」搞場歡迎會，但畢竟隻馬正為下月10日嘅國際一級賽香港盃備戰，難免要夾時間，唔通馬會有預知賽果能力，想等「浪漫勇士」贏埋香港盃先？不妨拭目以待！

初步提供:

第2場6「樂捉鳥」

第3場5「馬梟雄」

■東星