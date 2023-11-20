【分分制勝】出動馬房首席殺手 含「金」量十足

蔡約翰剛周日大開殺戒，以「精算暴雪」、「驕陽明駒」、「安騁」及「永遠美麗」四喜臨門，在港累積頭馬數字已達到1,503場，踏進新里程。當中「精算暴雪」與「永遠美麗」俱由潘頓大熱建功，原來這對冠軍級騎練已攜手勝出99W，直逼第100場勝仗，今期谷戰，蔡約翰安排「健者」及「金匯昇昇」易配潘頓搏殺，可望達成另一壯舉。

第6場四班1200米，「金匯昇昇」剛戰初出角逐同班同程，屈居梗頸四，如非鞍上人嘉里騎得論論盡盡，最後50米始能逼起後勁，至少可以穩佔一席。查實該場出現極慢步速，頭2名馬「木火同明」及「電訊同心」一早擺前佔盡先機，靠追的「祥華孝寬」及「閃耀將神」最近已提升名次，「金匯昇昇」拉士交出22分94撲近，較諸「祥華孝寬」更快，水準大有保證，賽後評分不變，當然着數。

「金匯昇昇」相隔3星期再跑，期間以進行泥閘考驗，備戰工夫積極，該課跑第2名輕鬆姿態，過終點餘勢亦強，感覺更為上力。今仗馬上出動馬房首席殺手潘頓，補中決心十足，騎者季內跑谷C同程曾3度建功，勝出率43%，窄場發揮可信。

■明治朗