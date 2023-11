【賽馬以外】唔跌都跌咗 以手代鞭盡晒力囉！

筆者上期先講完預計尋日嗰3場二級賽未必太精彩,點知又「燈」到,結果兩場以短距離分勝負,賽果算正路,至少大家見到短途王「金鑽貴人」終於補中,即使只係贏「維港智能」啲啲,同上季尾嗰種氣勢有啲距離,但如果目標一早擺喺下個月嘅香港短途錦標,亦有理由相信馬匹狀態未推至頂點,相信下場就會見到100甚至係120%嘅「金鑽貴人」,主隊呢場G1應該更幾穩陣。

反而估唔到「加州星球」冇咗布文,改用蔡明紹就輸埋兼首次甩三甲,係咪鞍上人問題?無疑呢場係放得比較快,但筆者一向覺得以「加州星球」能力,放快少少絕對無問題,但依家跑到最後幾步,竟然畀蝕勁多分嘅「遨遊氣泡」過埋,似乎唔太關配搭事,演出真係令人失望,或者又解釋得到,點解潘頓當初一早會揀咗「永遠美麗」而放棄「加州星球」,始終贏完上季香港一哩錦標擊敗「金鎗六十」後,「加州星球」反而未能更進一步,之後亦贏唔返「金鎗六十」,潘頓自然對後生啲嘅「永遠美麗」更有憧憬,加上佢同郭少明一家嘅關係,亦非常合理。不過,今場只係鬥贏已經7歲嘅「美麗同享」短頭位,仲要後駒鞍上人梁家俊喺最後300米跌咗條鞭,如果唔係冇咗條鞭,賽果係點無人知。亦令筆者諗起馬會今季搵騎師拍嘅一段講佢哋日常面對啲咩挑戰嘅一條影片,梁家俊類似講咗句:「When you lose your focus, you loss」,睇嚟真係一語成讖喇。

講起跌鞭,其實梁家俊出道早期有嚴重嘅跌鞭問題,喺2011年5月7號策騎「新力多」輸短頭跑第2名,競賽小組話佢呢次已經係嗰季第6次跌鞭,亦係近兩季嘅第11次,結果罰佢停賽兩日,當時仲話明如果再犯,可以罰得更重。但睇番尋日馬會一哩錦標賽後報告,小組話今次唔考慮行動,係因為梁家俊過去兩年多未有干犯類似行為(即係跌鞭),即係佢已經完全克服以前陰影,尋日真係一時意外遮。

當然跌咗條鞭嘅最佳處理,大家一定會諗起莫雷拉喺2015年11月14號策騎「首飾太陽」一役,事關又係直路階段,雷神打打右手鞭,條鞭突然飛起,而佢可以係電光火石間用左手凌空執返條鞭然後再打,好似玩雜技一樣,絕對神乎奇技,但最終嗰場賽事都係輸畀「飛來猛」跑第2名,以賽果角度,梁家俊同雷神都係一樣。

同埋莫雷拉可以執返條鞭,當然係無人能及,但如果細心睇返梁家俊今次處理,喺跌咗鞭後佢都立即調整,然後再用右手代鞭,大力拍打「美麗同享」馬頸,催策馬匹上前追「永遠美麗」,當然用手掌同埋用條鞭嘅力爭幾遠,筆者無辦法搵啲客觀數字判斷,只見「美麗同享」仍努力撲前,就知梁家俊都盡晒力,同埋嚴格計都係叮噹馬頭,終點前後嗰步都好似係「美麗同享」贏,所以依家輸咗,真係冇得怪晒家俊喇。

