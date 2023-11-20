【4位超高鬥志】一票難求 呢張入場券爭崩頭！

嚟緊12月6日，就會上演一年一度的國際騎師錦標賽，海外參賽高手名單已定，另外香港冠軍潘頓鐵定入選，而現時以18W排第3位的田泰安以及華將排名最高者何澤堯（11W），亦很大機會拎到席位，而剩下一張入場券就爭崩頭了，跑完上期11月19日賽事，艾道拿、希威森、艾兆禮同樣取得10W，至於霍宏聲亦有9W揸手，跑埋今次谷草就會截數，睇吓呢4位邊個能爭位成功了？

論氣勢，艾道拿剛賽日4W最旺，目前以10冠14亞7季稍佔先，今次坐騎亦惡，第4場「奇寶」熱身充足再攻首本谷草1000米，排3檔可贏番次。第2場「富存大師」今季田草1400米曾入Q，轉來谷草有機會再響勝鼓。

至於曾參加過騎師賽的希威森，擅長擺前走，坐騎中第8場「勇敢巨星」上次跑第2名且本身有前速，又有胡叫。第6場「實力哥」經常成為熱門，能力絕不簡單，上次留後遇慢步速難追，落敗不用介懷，今排3檔又捧得。

另一位南非籍騎師霍宏聲，今次第3場手執丁廐「協奏曲」出戰，此馬上季尾曾在谷草一哩打疊言勝，今季跑了兩仗狀態提升，不得不防。第6場「精選威」歷來3W也在谷草短途取得，上仗轉廖廐初出跑獲殿軍後再臨，可與「實力哥」鬥撼。

至於今季重新來港策騎展現好身手的艾兆禮，第1場坐騎「光明先驅」身在五班有利，上次第2名已入正軌，尚有再騎第8場新勝的姚廐馬「金佰令」，挾勇態再來可放心捧場。