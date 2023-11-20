拍賣馬之王 今次谷草想起個孖！

現時谷草最佳成績為同取9W的伍鵬志及沈集成，勝出率以成哥17.3%最高，繼「超超比」復出連勝後，今晚又有「十八掌」隔兩個多月再跑，但近況出色的「勇威神駒」更有留意價值，埋門閘與「金鎗六十」同試追勢吸引，保持進度有力再添頭馬進帳！

第8場三班1200米，「勇威神駒」4歲拍賣會馬潛質高，上季尾配何澤堯後上贏馬，今季進度保持，首戰換田泰安得第3名，再出潘頓接手順形勢改變跑法一放而回，跑法彈性兼續有進步，勝後加分首次上三班，重配田泰安再次追近，跑完一次三班賽有助適應，相隔3星期再跑，埋門試泥閘由馬王「金鎗六十」得第1名，「勇威神駒」追回第4名絕不失禮，安排何澤堯重新操刀，用王牌出戰勝途誠意十足，排2檔起步有利，力足補中。

第2場五班1650米，「樂捉鳥」也是出自香港拍賣會但北半球馬較遲熟，上季出道已一再有好走勢，底質不俗。今季跑過5仗雖全負，但上仗於五班谷草同程追回第5名，走勢有進步，再減兩分今次埋門拍跳操足再跑，已屆捧場時候。

第7場「十八掌」上季6戰取1W4P甚勁，10月初因後腿有傷口退出，抖一抖試兩課閘操足再來，重配何澤堯排12檔也有權克服，有分頭要留意。