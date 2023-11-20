個個搵潘頓騎 能文能武都唔畀番何澤堯！

對於騎師來說，最緊要實力坐騎源源不絕，就算陣上演出平平也有機會改善，以潘頓為例，雖然前仗騎「對衡之星」發揮普通，但再騎已順利補中，賽後韋達評價指出好騎師不會犯同一錯誤，今回安排此對人馬力爭連捷，操足而來胸有成竹。再睇潘頓最近3次賽日分別取4W，2W及3W，順住旺勢今回策騎7駒差不多匹匹俱操練見勇，正路又會狂贏！

第5場韋廐「對衡之星」對上兩季於四班谷草穩定地每季1W，來到今季7歲，狀態跑起拚無保留。韋廐馬前仗罕見地由潘頓操刀，以騎者眼光，肯騎必對馬匹能力有信心，雖然大熱搏失，但再出再排2檔輕勝個半馬位，追勢相當強，勝後加6分繼續跑四班，續配最近狂贏回勇的潘頓，賽前兩度拍跳積極，連捷在望。

潘頓今季未有選騎「加州星球」跑大賽，加上季內策東廐馬只上名未勝，今回替東廐策騎「顏色大皇」及「電路七號」兩駒，肯定想幫告仔贏馬交代。

特別是列陣第8場的「顏色大皇」，告東尼當然緊張此匹3歲馬前景，上仗初次轉場跑谷草1200米，配鍾易禮排11檔未能搶埋欄，但全程走勢有前有後，跑獲亞軍已佳，今次排檔內移至8檔，只要搶出即有權打開勝門。至於第4場「電路七號」則勝在人馬合拍，要吼實。

至於正展開攻勢的蔡約翰，潘頓剛憑「永遠美麗」與其攜手捧盃，今次再合作「金匯昇昇」及「健者」兩駒，第6場「金匯昇昇」上仗初出跑同程谷草1200米，曾內閃仍追得殿軍，季軍「祥華孝寬」再出影相輸給大勇連捷的「仁仁之寶」，引伸水準「金匯昇昇」機會又到。第3場「健者」初出前連番大閘仄準，初出田草只輸3個多馬位，轉戰谷草隨時進步。

潘頓尚有一匹實力坐騎必受重視，第7場呂廐「能文能武」跨季跑田草取得4連勝，評分仍未止步，本身上季跑過谷草曾上名，跑急彎一樣適應，今回恃級數轉場可恰對手。潘頓依家霸住都唔畀番何澤堯喇。