上仗走勢好 但蔡約翰仍點出金匯昇昇1個陋習

蔡約翰今季一如以往嘆慢板，你急佢唔急，去到11月尾，呢位冠軍級練馬師終於使出真功夫，剛戰沙田日賽，憑質新子彈「精算暴雪」、「驕陽明駒」、「安騁」以及明星馬「永遠美麗」單日食大四喜，練馬師榜排名即刻一躍而上至中游位置。蔡約翰剛戰其中2W夥拍潘頓贏馬，今期谷夜，呢對冠軍級騎練繼續拍住上，有「健者」、「金匯昇昇」兩駒合作，當中列陣第6場四班1200米「金匯昇昇」，上仗初出由嘉里執韁已經跑入一席第4名，表現耀眼。

話雖「金匯昇昇」今仗由潘頓接手，但其實潘頓上季一直有為「金匯昇昇」主理試閘，今仗此駒第2次出賽，蔡約翰亦期望此駒可交出好表現。練者接受訪問時表示滿意「金匯昇昇」初出走勢，經過上場吸收經驗後，相信今仗會再有更佳表現，不過「金匯昇昇」之前起步仍然有點慢，所以針對其出閘問題埋門進行一課試閘，此駒出閘反應已經比之前有所改善。

今仗「金匯昇昇」抽得7檔起步，蔡約翰認為此駒不一定上前領放，守中疊位置亦可，屆時將視乎內側馬匹再決定跑法，寄望屆時有一定步速幫助會有利「金匯昇昇」作出衝刺。