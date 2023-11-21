延續贏馬銀河 安仔想錶之量子有好形勢！

伍鵬志(Pierre)剛周日沙田日賽施展馬海戰術，最後憑「錶之銀河」延續勝纜，現時已以23W穩佔榜首，更連贏5日。今期跑馬地夜賽，Pierre只派3駒列陣，當中初出新馬「盈笑」以及上季尾曾有接近走勢的「錶之量子」交由田泰安執韁。當中列陣第7場三班1650米嘅「錶之量子」，呢匹愛爾蘭馬上季出戰6仗，當中喺谷草1650米曾跑入Q位，證明本身有能力應付三班賽事。

「錶之量子」今季復出，即在跑馬地1800米跑入第5名，熱身一仗過後，今仗「錶之量子」出戰第7場三班1650米，相信騎練均寄望馬匹今仗表現可有所提升。最近3仗均夥拍「錶之量子」出戰的田泰安表示馬兒其實有質素，但欠缺形勢幫助。上仗「錶之量子」抽得9檔起步，沿途需要走三疊，際遇欠佳，而自己騎過此駒3次，結合此駒過往排檔，經常都抽得不利檔位起步影響發揮。

田泰安又指，「錶之量子」天生速度不算銳利，但沿途走得舒服的話是可以交出不錯走勢，此駒上季亦曾跑入亞軍，之後再回師沙田出戰，該仗需在變化地上陣，相信馬兒未能應付，今場再次在跑馬地上陣，希望此駒可以有一次好形勢幫助，交回應有表現。