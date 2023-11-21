貝湯美重提16年前頂替貝禮頓入研訊室！

唔少孖生兄弟姊妹細個讀書嗰陣，都試過搵兄弟姊妹頂包做某啲事情，甚至返學交換身份上堂老師都未必察覺，估唔到來到澳洲馬圈，都一樣有頂包事情發生，澳洲騎師貝湯美近日接受訪問，重提多年前曾代替孖生哥哥貝禮頓入研訊室！

貝湯美提到，2007年某個星期六賽日，佢同哥哥貝禮頓仍是見習騎師嗰陣，貝禮頓同佢講完場後約咗女仔，所以跑完之後要趕住走，唔想錯過約會，叫佢幫手入研訊室，仲話自己喺轉彎位阻到幾匹對手。貝湯美入到研訊室之後一頭霧水，話淨係阻到少少，之後董事就畀番條賽事影片佢睇，影片所見仲阻到3至4駒，最後搞到貝禮頓被罰幾星期停賽。貝湯美當時仲同貝禮頓講番，話希望佢係真係鍾意個女仔，因為依家佢可以有兩星期相處，而貝禮頓仲話個約會唔錯添。

貝湯美仲話，其實之前喺幾個活動提及過呢件趣事，不過現時都可以同傳媒坦言，因為呢件事都過咗16年，而貝禮頓已不在人世，應該都唔會有咩麻煩。

貝禮頓喺2014年3月18日於新加坡克蘭芝馬場晨操後暈倒，初時曾在當地治療，其後送返澳洲，但可惜最後不敵病魔，於2014年4月3日與世長辭。