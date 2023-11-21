【女將襲IJC】金美琪當年獲廖康銘引薦做騎師

金美琪將於12月6日角逐2023年浪琴國際騎師錦標賽，這位以悉尼為基地的女將今年已3勝一級賽，今次力求在港延續今年佳績。在英國出生的金美琪將代表澳洲參賽，而英國代表杜苑欣是另一名列陣本屆賽事的女騎師，她在2021年的賽事中獲得平頭亞軍，今年同樣已摘下3項一級賽桂冠。

33歲的金美琪當初立志在英國成為跳欄賽騎師，曾以業餘騎師身份出戰跳欄障礙賽，更一度擔任見習騎師，惜其後的發展遇上阻滯，她於大約10年前展開她在澳洲的工作假期，原本只計劃在當地逗留數月。金美琪開始時為練馬師甘明斯及甘敏斯操練馬匹，其後加入澳洲馬壇「第一夫人」活侯夫人的馬房。活侯夫人初時認為金美琪最適合負責行政工作，但最終給予她擔任策騎員的機會。

後來，現時在港從練的廖康銘在擔任活侯夫人的助理練馬師期間，說服活侯夫人讓金美琪擔任見習騎師。在廖康銘自立門戶後，金美琪於2018年策騎他麾下的Maid Of Heaven攻下春季冠軍錦標，贏得二人的首項一級賽頭馬。目前，金美琪在競爭非常激烈的悉尼馬壇中，經常躋身騎師榜的頭十名。

天生輕磅的金美琪於今年8月前往日本札幌參加世界星級騎師大賽，陣上再度展現功架，最終在欠運下屈居賽事亞軍。金美琪說：「能夠參與該項兼具趣味及挑戰的賽事，是一次很好的體驗。我只須在尾關賽事取得第8或第9名便能捧走錦標，只可惜我的坐騎表現欠佳，最終我以1分之差落敗。那是一段難忘經歷。如同來港參賽一樣，我須在截然不同的環境及比賽風格下與一眾世界級騎師較量，因此這是個很好的學習機會。」

金美琪表示能夠在國際騎師錦標賽中與頂尖好手比拼，令她有機會透過觀察掌握競賽竅門，進而提升騎技，她亦相信對於渴望在競爭激烈的環境下挑戰自我的騎師而言，前往香港或日本策騎出賽，是從騎生涯中不可缺少的經驗，從而學到不同的新事物，以及與馬主和練馬師建立關係。

金美琪迄今5度摘下一級賽桂冠，其中3場一級賽頭馬於今年取得，包括剛於11月在費明頓勝出雅閣圍錦標，成為首位勝出該賽的女騎師。金美琪說︰「今年很幸運能夠繼續有好成績，而3場一級賽勝仗更憑類型各異的佳駟在不同途程上取得，當中雅閣圍錦標的一役可算是我的代表作。」

金美琪被譽為悉尼馬壇最勤奮的騎師之一，經常策馬進行操練及試閘，她毫不諱言熱愛馬匹，即使只有少許餘暇，她也會抽空策騎已退役的賽駒參與跳欄表演賽。金美琪說：「我十分喜愛與馬兒建立聯繫，能夠策騎牠們出操實屬享受，我尤其喜歡那些個性獨特的馬匹。」被問及她的競爭力時，金美琪笑言：「我的戰鬥力十足！」