艾道拿成功來個絕地反擊？

明晚跑馬地夜賽，艾道拿、艾兆禮、希威森與霍宏聲將爭奪最後1個代表香港出爭國際騎師錦標賽席位，4人為名而戰必然施展渾身解數，力爭入選資格。其中艾道拿剛戰一口氣拿下4W，隨即成為有力競爭者，假如他保持勢頭，有望首度出戰騎師賽，最近與蔡約翰合作如魚得水，今戰「奇寶」便成為其搶分籌碼。

今屆國際騎師錦標賽，本地代表陣容原本非常明朗化，潘頓以上屆冠軍騎師身份自動入選，布文與田泰安一直穩佔騎師榜前列，再加上華將一哥何澤堯，4個名額毫無懸念，然而布文墮馬受傷，肯定錯過國際賽檔期，因此騰出一個參賽名額需要填補。

未跑剛周日沙田日賽之前，原以為只得艾兆禮、希威森（各得10W）及霍宏聲（9W）3人爭奪最後1個席位，豈料艾道拿一戰成名食出大四喜，頭馬數字追至10W，頓時令到整個形勢風起雲湧。

今戰之後將公布國際騎師錦標賽最後參賽騎師名單，4位騎師於明晚作最後衝刺，他們務求在緊要關頭爭取頭馬，而形勢最被動之霍宏聲，則要在對手無馬贏情況下，淨勝2W才能反先，絕地反擊亦非全無可能。環顧各人出馬數目，希威森出足8場，艾道拿騎6場，艾兆禮稍為被動只騎4場，霍宏聲則有5匹坐騎。

綜觀形勢，希威森以呂廐坐騎為主，上場入位之「蟲草之凰」，以至「威威鬥士」與「勇敢巨星」實力俱有一定分量，而剛四喜臨門之艾道拿，今季頭馬大多來自澳洲練馬師，今戰韋蔡廐「奇寶」與賀廐「馬爾代夫」可視為爭勝籌碼，畢竟暫時以較多亞軍領先，形勢上較為有利。艾兆禮方面，頭尾場姚廐「光明先驅」與「金佰令」隨時是扭轉局勢的奇兵。

至於霍宏聲坐騎「超醒神」與「天火同人」均落班出擊，加上有谷戰能手「精選威」及「縱橫萬里」，手風順的話可望後來居上。另一方面，蔡明紹、巴度及梁家俊數字上仍有機會，不過十分渺茫。