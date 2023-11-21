艾道拿話明要盡搶騎師賽入場券

艾道拿周三策騎6駒上陣，力求延續佳績，爭取今屆國際騎師錦標賽參賽席位。今屆國際騎師錦標賽的參賽騎師陣容，將於周三賽事結束後塵埃落定，潘頓將以上季香港冠軍騎師身份參賽，另外3個待決的席位將給予香港騎師榜上另外兩位排名最高的騎師，以及排名最高的本地培育騎師。

田泰安(18勝)將取代正在養傷的布文，取得首個給予排名最高騎師的參賽席位，而何澤堯(11勝)目前較蔡明紹(7勝)多4場頭馬，很有機會以排名最高的本地培育騎師身份取得參賽資格。在這情況下，艾道拿(10勝)、希威森(10勝)、艾兆禮(10勝)及霍宏聲(9勝)均有機會爭取最後一個參賽席位。

艾道拿說：「布文因傷缺陣，騰出了一個席位讓其他人爭奪。如果我能在周三把握機會取得參賽資格，我將會感到十分光榮。」

艾道拿在近9個賽日取得9捷，包括剛周日4勝，他目前的亞軍數目較希威森及艾兆禮為多，令他在爭奪最後一個參賽席位上得以佔優。艾道拿表示：「這是我首次在周日賽事中獲得這麼多實力坐騎，結果我也能把握良機。」

艾道拿周三夥拍「奇寶」出戰第4場四班1000米，他說：「馬兒在跑馬地上陣往往能交出水準，雖然已有一段時間未能重拾勝軌，但多次跑得十分接近。馬兒亦曾一再在我胯下於末段力追上前，可惜最終仍僅敗，希望今仗能重啟勝門。」