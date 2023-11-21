【練馬師王】蔡約翰已撳掣 另一澳洲倉有特別動靜

上期沙田「練馬師王」，蔡約翰一撳掣即連環得手，結果全日豪奪4W，最終累積48分，季內首次封王。蔡約翰上季試過連續3期勝出「練馬師王」，既然馬房攻勢已展開，不排除再接再厲。雖然今期谷戰只得5駒列陣，但「健者」及「金匯昇昇」在港第2次出賽即易配潘頓，已屆出擊時候，再加上「奇寶」、「紅運掌聲」排檔有利、「有財有勢」新勝猶勇，蔡約翰有望延續好成績，值得留意。

另一位澳洲練馬師賀賢，今期派遣6駒上陣，昨早全部安排加課，最特別是「大登殿」竟於大跑道快跳一段，「家樂飛駒」亦在大圈踱步，動態特別，看部署有搏殺意圖。列陣第3場四班1650米的「大登殿」，上季尾改投賀賢馬房，表現漸入佳境，近兩戰角逐同程，俱在包尾位置殺上，連奪兩席季軍。這兩場比賽，「大登殿」分別排在12檔及9檔，被迫留後，惟今仗改排6檔，可望採取較主動的跑法。剛周日東廐「龍船狀元」，由潘明輝改配巴度建功，「大登殿」換人安排相同，可放冷箭。由於「大登殿」屬機會分子，故投注賀賢的「練馬師王」時，待其他對手取得一定分數，到第3場前才「入場」落注。

第5場「家樂飛駒」及第8場「快搏」均新勝而來，狀態方面有保證，有力爭取連捷。「家樂飛駒」剛勝田草2000米，今次改爭另一勝途谷草1650米，發揮不成疑問。至於守尾門的「快搏」，上場復出角逐跑馬地1200米，閘前落重飛着綠格，降至7.3倍開跑，結果飛到馬到，輕鬆摘冠，同場第2至5名馬「傑出漢子」、「平常心」、「喜至寶」及「美麗邂逅」再出非贏即位，反映賽事水準頗高，「快搏」勝後只加5磅，實際阻力不大，可望在董明朗胯下冧莊。

「練馬師王」開售賠率

1.方嘉柏 2.3倍

2.姚本輝 6.5倍

3.呂健威 7.5倍

4.蔡約翰 12倍

5.告東尼 8.5倍

6.韋 達 13倍

7.伍鵬志 30倍

8.黎昭昇 22倍

9.賀 賢 22倍

10.蘇偉賢 35倍

11.容天鵬 28倍

12.徐雨石 40倍

13.文家良 40倍

14.沈集成 45倍

15.大衛希斯 50倍

21.其他練馬師(葉楚航/丁冠豪/鄭俊偉/廖康銘/羅富全/巫偉傑) 35倍