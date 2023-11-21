潘頓：對衡之星上仗贏馬歸功韋達

「飛漲」來港服役至今近兩年，終於上仗打開勝門，牠將於周三競逐尾場三班1200米，韋達認為這匹出賽不多的5歲馬可望更上一層樓。韋達說︰「這是一段漫長的過程，我十分感謝馬主給予我們耐性。我安排牠上仗縮程角逐以提升狀態，其實有點冒險。固然負輕磅有助發揮，但牠一度看似受困，幸好末段能以勁勢衝刺。牠今仗僅負輕磅上陣，而三班賽事的步速也應適合牠發揮。」

韋達也會派遣新勝馬「對衡之星」角逐第5場四班1650米，並由潘頓主轡。潘頓說：「馬兒上仗在偏快步速下走勢良佳，並把握適當時機移出外疊衝刺，能取勝實在可喜，希望牠由此建立一點信心。馬兒今季表現出色，韋達功不可沒。」

此外，韋達表示「將王」將按原定計劃出戰12月10日的國際賽，此駒剛周日在馬會盃得第8名。韋達說：「『將王』上仗於早段曾與『直線力山』互相觸碰，之後大部分途程走第三疊，到了牠取得遮擋時，步速已轉快，因而未盡合其發揮。我認為馬兒太早換腳，而蔡明紹賽後告訴我，牠沿途逐步加速上前，只是未能交出強勁衝刺。這一點我亦知道，其實我頗滿意牠能保持不俗走勢。」