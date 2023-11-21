【張基焦點】領頭先駒四班突襲

容天鵬今季繼續與本地薑周俊樂維持緊密合作，今晚亦有3駒攜手出擊，「領頭先駒」評分新低，今次在四班復出有權交出好成績；「符號」同樣有卡士，上仗補出也有好走勢，今次回師谷草負輕磅，也可為馬房建功。另外，「眾歡笑」落到五班立即起用潘頓，搏殺決心明顯。「金匯昇昇」剛戰徹底走光，再攻谷草1200米可補中。

第5場四班1650米，美國會所盃，「領頭先駒」來港前用得不多且曾跑分級賽，只是來港表現未算太好，直到上季尾轉戰此程卻跑近，今次賽前試兩課泥閘，走勢平平並不出奇，然而最近改用羊毛面箍快跳，狀態算吸引，畢竟以往戴眼罩上陣較為搶口，今次轉配備應能對症下藥，相信可以在四班扳回一仗。

第3場四班1650米，「符號」於英國皇家雅士谷賽期跑二級賽得第2名，亦曾列陣愛爾蘭打吡，卡士甚高，怎料卻要落到四班，剛戰後備補出跑田草1600米後上追至第6名，反映能力，今次負磅更輕，對此匹馬仔更有利，可期補中。

第2場五班1650米，「眾歡笑」健康正常，只是今季幾仗發揮一般，明顯不是目標，剛戰賽前亦無快跳工夫，跑完可以落到五班，今回賽前卻有快跳，備戰明顯比較完整，狀態亦已提升，加上強配潘頓，戰意鮮明。

第6場四班1200米，「金匯昇昇」上仗追至殿軍，看似有點內閃，但馬匹本身並無脾氣，既然已走光，今次賽前亦加多課閘打磨，同時亦得到潘頓垂青，應該不理賠率冷熱照拚求贏。