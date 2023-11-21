【進階選項】金匯昇昇強配補中

一直以來，馬會在海外甄選練馬師均以成績或家族有賽馬背景者優先，這亦不難理解，香港賽事獎金高，在港練馬相信是不少海外持牌者夢想（當然亦有部分只求名不求利，或享受自由式練馬而婉拒）。要在歐洲請一位CV亮麗的頂級練馬師如天方夜譚，美國賽事獎金加上用藥制度不同亦難，日本亦然且言語不通亦不易，故最後只能向澳紐埋手，慶幸黎昭昇及廖康銘總算站穩陣腳。

廖康銘應該是近十多廿年來贏得最少一級賽而獲發牌的海外練馬師，而本身亦非年輕，不過他在澳洲一向替不少香港馬主訓練馬匹，甚或轉售馬匹來港，早已布下脈絡。無論如何，馬季兩個月時間有5W已算可以，尤其是可令一些久沉或老馬取得成績，養馬量亦逐漸增長。

廖康銘J布馬不少，但目前搶分仍靠一眾舊馬，第2場「超醒神」其實亦未算太舊，抵港3季只出賽10次，上季尾拚後翌日多肢不良於行。轉倉後今季先以1200米熱身，終點前亦見持續上前，減埋1分立即加眼罩試閘，沿途輕鬆居中跟返。上季在呂廐時已展示過谷草一哩實力，只要養回健康，身處五班肯定超級，霍宏聲今季已替馬房取得2W，4檔守好位跑贏面甚高。

廖康銘手法與當年蔡約翰有點相似，不過神仙地位應該無人可取代，剛戰手指一郁已經四喜臨門，今期5駒牌面唔算強，但第6場「金匯昇昇」應可助練者添勝仗。上場前潘頓一手一腳操好，落場用嘉里博冷，結果步速及發揮雙雙不就下梗頸四，令我聯想起5年前同主「金匯昇」初出谷草姍姍來遲第5名鏡頭，該駒再出於騎師賽抽到簡國能補中。今次「金匯昇昇」熱身後潘頓取回帥權，熱都要贏。