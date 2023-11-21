【三重彩地帶】捨田揀谷心「存」大欲

第2場五班1650米，「富存大師」不報周日強項1400米，反而揀今次一哩，是進還是退？3戰同程兩獲殿軍且所負不遠，可以應付但性能非頂尖，畢竟田草曾獲2W，轉谷賺級數，近8場半數入三甲，以五班馬而言算準繩，勝任複膽。

「眾歡笑」乃另一匹田草頭馬，兼且是四降五還有潘頓壓陣，條件亦佳。「揚威四方」上場直路初被夾，潘頓已差不多收韁，敗不足據，之前4場非冠即亞，跑出水準在五班甚惡。「帝豪歡星」上次改前置即入位，開竅後可期再進。「蟲草之凰」同程能力冠同群，但近期呂廐手風欠順，宜腳忌膽。

第3場四班1650米，形勢複雜，策略5駒複式。「必先生」及「福星」轉倉一出即勝，賀賢今季的來投馬勝出率百分百，「大登殿」上季中加盟後4戰3次入前4名，水準趨穩，距開勝門愈來愈近。「獨角獸」今季3場全入前列，跑開仍有試閘，也是勇往直前。「冠寶駒」計底質掃晒，兩場短途熱身後，降班即報強項來意不善。「健者」上場初出睇頭欠奉，但蔡廐開火非同小可，轉場易配潘頓，變身大條道理。今場快馬不多，「但求快活」有機會操控步速。■海東