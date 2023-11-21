【J臣研究所】金佰令大勇可連捷

執筆時留在新西蘭拍賣會揀蟀，拍檔提醒，往年甚至疫情前，每逢呢個拍賣會，姚本輝總有馬喺香港交出好成績，經佢一講，立即睇睇排位表，又真係見輝哥一堆馬大手出擊，相信唔會因為要贏番旅費，照計都係順開有條路先咁安排！

如果數輝哥一手馬，頭場「光明先驅」已需留意，呢隻馬上季喺葉廐未能交出成績拉倉，到姚廐後明顯養壯，果然首度出賽已交出接近演出，上次再跑1200米得亞軍，雖然只係群駒衝刺水準一般，而且增程會更理想，但首先要理解此駒乃自購馬，大幅減分基本上跑級數都能贏，其次今場負磅唔重兼靚檔，就更有一爭之力。

配搭上首推「真感」，轉倉初出試好晒閘，上季尾贏五班後唔使上班作賽又有利。「飛騰騅」跑四班也有贏有位，減5磅之利黃金機會。「領航神駒」上仗大勝，但失新鮮感應要增程，怕佢太熱都不宜做膽。

尾場筆者上次已大力推介「金佰令」，原因全是呢匹馬上季3歲時已有能力贏田草1400米，4歲大熟兼縮程跑1200米根本虎入羊群，果然上次輕鬆補中，今次馬房大軍鎮守尾關，點都追多次。「縱橫萬里」上次多少輸變化地加外檔，今次排1檔起步唔同講法。「鈁糖武士」經常可爆一段強後勁，「快搏」適應水土後終於反彈，「顏色大皇」今場撞正快馬唔多，此3駒都拖一票。