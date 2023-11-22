【耀眼精選】亞機拉戰力提升

第7場三班1650米，有幾匹習慣靠搶或跟前搵食嘅馬在陣，估計步速慢極有個譜，出現古怪段速或中段變奏嘅機會較微，係一場純粹馬匹自身能力比併嘅賽事。

對上3戰取冠亞各一嘅「亞機拉」，由於好拍檔鍾易禮停賽換上巴度，理論上配搭更完整。呢匹馬前仗響同程贏馬，可謂佔盡天時地利，頭兩段冇馬同佢搶畀佢單騎領放，結果由頭帶到尾打開在港勝利之門。上仗雖然大熱倒灶跑第6，但係表現其實比贏馬一役更出色，事關幾匹外檔馬為咗避免蝕位，齊齊踩油上前，一早霸到條欄嘅「亞機拉」焗住一齊加速，互相鬥搶之下，頭段快到26秒95，造出近幾季三班同程最快嘅一次段速。

去到第2段「亞機拉」繼續受到考驗，只係估唔到向佢施壓嘅係幕後息息相關嘅「金寶」，兩匹紅黑直間衫馬，再極速開多一段23秒38，去到800米左右「金寶」斷氣迅即墮退，「亞機拉」竟然仲有兩腳，最終只係輸畀幾匹佔盡形勢之利嘅後上馬。

響嗰場早段一齊跑嘅「赤馬雄風」，在接近4個馬位後過終點，「彩虹千里」同「金寶」更加輸到唔見影。經過呢場段段快美國模式實戰嘅考驗，「亞機拉」戰鬥力一定會再LEVEL UP。