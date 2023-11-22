【分秒在握】艾道拿又執到寶

賀銘年2021年頭曾一日5捷，當中包括了蔡廐「平海掌星」及「疾風明駒」，剛周日艾道拿4W，則有「驕陽明駒」及「安騁」出自蔡廐，這亦解釋了為何如此多騎師，千方百計想泊蔡廐碼頭，今次「奇寶」出爭強項，補中在望。

蔡約翰係12屆冠軍練馬師，由韋達開始到莫雷拉，再到近年潘頓，基本上全是冠軍級騎師，只要閣下有本事，蔡約翰是不會計較名氣大惹飛的。不過，有時候練者亦希望騎師能優先考慮策騎蔡廐馬，畢竟質新馬要仄進度及配備，而且練馬師亦要向馬主交代，這亦解釋了，為何潘頓不能成為第2個莫雷拉，因為若要主力騎蔡廐馬，就必須要放棄許多其他坐騎。

艾道拿今季之前支持不算多，但一匹「好眼光」，就成為騎練加強合作的契機，畢竟贏到「金鑽貴人」，是難度極高之作。能夠得到蔡約翰大力支持，艾道拿當然要拿出真功夫，今次騎練合作的「奇寶」，就有機會替騎練再添進帳。

第4場四班1000米快馬甚多，順序數數，有「龍東傳承」、「鑽飾翱翔」、「電路七號」等典型快馬，再加上初出的「盈笑」試閘亦係前速飛快，估計這場賽事必有快步速，如此一來，慣性稍留追趕的「奇寶」，大有用武之地，此駒季內跑3、4名兩仗均只負馬頸位，今次排3檔可見機行事，騎練手風大順，信直路可直搗黃龍。

■長風

第4場 4奇寶 8電路七號

6盈笑 7鑽飾翱翔