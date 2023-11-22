唔只菜七子出戰日本盃 人氣小師妹有份跑京阪盃

永島真奈美今季成為JRA最高人氣女騎師，周日更有機會出戰G3京阪盃。

嚟緊星期日舉行日本盃，唔單只有法國靚女騎師溫蘿會騎「鮮紅葉」，日本方面，都有本土女將icon藤田菜七子參與其中，將會夥拍補位嘅「功成名立」參戰，亦係自2019年參戰高松宮紀念賽之後，相隔4年再有機會參加國際一級賽盛事。

除咗JRA大師姐有份跑大賽，人氣小師妹永島真奈美，亦有機會第4度出戰分級賽，將會為練馬師音無秀孝旗下3歲雌馬Mozu Meimei，周日轉戰京都競馬場角逐G3京阪盃，以本身仲係見習騎師身份，7月至今可以第4次跑分級賽，絕對係難得嘅大賽經驗。

其實永島真奈美今年風頭，已經蓋過去年出道嘅新人王今村聖奈，雖然前者早一年出道，首季JRA成績唔算亮麗只得7W，到去年有21W，不過今年可以講係飛躍進步，至今已經累積44W，亦係女騎師行列中，贏馬最多一位。

由於永島真奈美季內同今村聖奈等6位見習騎師，涉及違例使用手機被罰停賽一個月，成績受到影響，否則隨時已經超越今村聖奈，去年締造女騎師一季51W最高頭馬紀錄，尚幸馬季仲剩個幾月時間，自然期望佢好好把握機會，再創紀錄。

至於上季人氣王今村聖奈，今年表現稍為跌Watt，至今JRA成績榜只得23W。