10位練馬師接恐嚇電話 英國警方立案調查

英國馬圈近期發生電話恐嚇事件，10位平地賽與跳欄賽練馬師，同時接到一位自稱Acid Man嘅暱名人士電話恐嚇，並不約而同表示下次响馬場遇到當事人，就會同佢搭膊頭，跟住向佢淋潑腐蝕性液體，由於事態嚴重，相關練馬師已經報警求助，而埃塞克斯郡(Essex)警察部門，已經正式立案調查。

根據報導，接獲電話恐嚇嘅10位練馬師，分別來自平地賽與跳欄賽知名練馬師，當中就有新勝巴林國際錦標嘅范鴻禧、曾經派遣「亞朗親王」跑國際賽嘅范朗善，而6屆跳欄賽冠軍韓德信，亦同樣接獲恐嚇電話。

當中練馬師范鴻禧接受訪問，在現今資訊發達的社會，騎師、練馬師透過電話、電郵，以至社交平台嘅惡意批評，而且大都係來自馬迷宣涉對投注嘅不滿，都係司空見慣，對於批判上嘅輕重程度，已有一定辨識經驗，今次恐嚇卻帶來生命威脅，而且得悉不只是自己接獲暱名電話，由於事態嚴重，決定報警求助。

對上一宗嚴重恐嚇，就係2021年，當時年僅19歲嘅冒起女將奧璇璧，响社交媒體長期受到到一位署名 Paul Stacey作出姦殺恐嚇，及後在其父親練馬師奧斯本代為報警求助。