英馬壇大家姐杜希利 取得從騎第1000W

另一則關於馬壇女騎師嘅消息，就係英國馬圈大家姐杜希利，昨日响湛士福馬場，憑練馬師沈國基旗下Tradesman，响一場3200米沙地讓賽贏馬，為佢帶來從騎以來第1000W。

杜希利今場頭馬，亦成為英國賽馬史上，首位勝出1000W嘅女騎師。自2000出道嘅佢，响早年賽馬運動男性絕對主導嘅世界，一路走來不易，2015年曾經掛靴，不過隨住翌年法國開創女騎師讓磅2kg制度，隨即宣布復出，其後返回新市場一直策騎至今，杜希利亦為自己今日成績感到驕傲。

昨日响湛士福為Tradesman完成3連勝佳績，呢場頭馬其實係佢本土第979W，連同海外所勝21W，合共累積1000W，而呢場頭馬亦為佢帶來唔少美麗回憶，因為响2011年，佢又係同沈國基合作，並且穿上相同綵衣，憑「未來夢想」(Dream Ahead)勝出當年七月盃，締造英國賽馬史上，首位女騎師贏一級賽紀錄，而今次Tradesman為佢帶來1000W另一項紀錄，可謂別具意義。

目前於日本客串嘅杜苑欣，將會篤定成為繼杜希利之後，可以打破1000W嘅現役女騎師，自2014年出道至今，9年從騎生涯，英國本土已經累積867W。