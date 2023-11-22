國際賽名單公布 25匹海外賽駒強攻4場G1

年度馬壇終極盛事，2023浪琴香港國際賽將於12月10日舉行，4場國際一級賽獲邀參戰名單亦已公布，共有49駒參與今屆盛事，其中25匹為海外賽駒，分別來自主場香港、日本、英國、愛爾蘭，法國、新加坡及美國，而本地加海外獲選馬匹，更有16駒為一級賽盟主，實力相當強勁，必然掀起連場激戰。

東瀛大軍繼續成為今屆賽事亮點，今屆賽事以Sunday Racing與Carrot Club兩大陣營引入不少頂級良駒，瞄準各項大賽，英法方面，亦有岳伯仁與費伯華兩位名牌練馬師加入戰團，新加坡馬王「林家準將」亦會捲土重來，另有美國賽駒「勇兵奮起」出戰香港瓶，亦令今屆賽事增添新鮮感。

今屆4項賽事不缺冷場，而向來怯於「金鎗六十」之威勢，近年甚少海外賽駒參戰之香港一哩錦標，竟然出足14匹，香港盃、香港瓶兩場出馬12匹，而香港短途錦標出馬最少亦有11匹。

港隊於4項大賽之中，萬眾矚目當然係馬王「金鎗六十」响今屆香港一哩錦標，作新季首度復出，力求追平「好爸爸」香港一哩錦3連霸紀錄，而响呢場賽事，亦會有「永遠美麗」、「加州星球」鞏固爭標實力。

視為最高榮譽嘅香港盃嘅最高榮譽，「浪漫勇士」強勢回歸，至於香港短途錦標，最佳短途馬「金鑽貴人」加上去屆盟主「福逸」，亦會成為爭標希望。