尾場大亂鬥！CEO話有步速要捧金鎗堯！

今晚第8場三班1200米，馬會CEO應家柏先生預計出現偏快步速，在最內檔出閘的「縱橫萬里」相信會採取領放戰略，成為今賽的放頭馬。2檔「勇威神駒」應會留守放頭馬之後，「肥仔醒醒」及「顏色大皇」亦會一同上前爭先，而「鈁糖武士」與「越駿知己」則跟守領放馬群後的好位，伺機而動。

「勇威神駒」上仗首次在三班角逐，8檔起步但出閘笨拙，大部分途程在沒有遮擋下走外疊，直路初已未能增速，只能保持同速衝線。「勇威神駒」今仗將自第2檔起步，在何澤堯胯下可望能佔取領放馬之後的好位，是今場贏位之選。

「顏色大皇」上仗與「勇威神駒」同場角逐，該役牠採取前置戰略，最終僅以頸位之微敗於「幸運旅程」蹄下，表現出色，在此甚具位望。「金佰令」上仗首次角逐谷草1200米即勝，今場續配艾兆禮上陣，是今賽其中一匹三甲之選。「鈁糖武士」今季頭兩場均於同程取得亞軍，上賽在最後直路上取位欠順，殊不夠運，今次捲土重來，只要陣上取位順利亦有力上名。「縱橫萬里」上仗在同程大敗12個馬位，原因是黏地未盡合發揮，加上須走外疊蝕位，賽後亦被發現氣管內有痰，今仗自1檔起步具位置機會。