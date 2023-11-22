【戰況R4】愛駒大外一氣 譚詠麟曬V拉頭馬！

今晚頭場已有「真感」贏馬嘅黎昭昇，一不離二，去到第4場四班谷1000米，再有「萬眾開心」完成起孖使命！「萬眾開心」今季初出已入Q，今次隔一個月再來同程，雖然排11檔，但受惠早段步速快，彎位又偏慢，後上馬夠時間兜出外欄衝，結果「萬眾開心」衝贏巴度匹「超額認購」，取下服役第2W，仲有6倍分頭，萬眾一心團體嘅譚詠麟今晚都有到場，佢見到愛駒贏到馬，開心到大嗌，仲雙手曬V，搶晒風頭呀！

賽後譚詠麟話「萬眾開心」都係操好先出，其實上場沿途外疊咁樣畀對手撞，衝上嚟有個亞軍已證明能力，今場賽前抽11檔起步，預料沿用上仗跑法都係跟4至5位，但今場快馬多，走位比預期後，但隻馬喺咁後嘅位置，外疊衝上嚟贏，滿意其贏馬姿態。

至於另一位團體成員周文曦表示，上場愛駒沿途走3疊，但衝勢好，今場都係不利形勢下衝上嚟贏，以其贏馬姿態，相信下場升三班都仲有機會，而馬販當初賣隻馬畀自己嗰陣，都話隻馬轉4歲表現會再進步，現時有所證明。

是場跑第3、4名，係19倍冷門「華麗活力」及蔡明紹1檔馬「天分高」。

第4場賽果：3-10-2-9

二重彩賽果：3-10(最後賠率44)