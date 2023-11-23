【賽後報告】潘頓直路初收慢能文能武 但返來冇事噃

是晚賽後報告撮要：

第1場：「謙謙君子」直路彎外閃，其後於直路上持續外閃，繼而被騎師楊明綸修正。

第2場：賽後，霍宏聲報告，「超醒神」陣上發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第3場：蔡明紹（「赤兔猴王」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近250米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「協奏曲」下向內斜跑，導致「協奏曲」不必要地受擠迫及須收慢，同時被帶向內跑而不必要地擠壓「馬梟雄」。小組判罰蔡明紹於12月6日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定蔡明紹的不小心策騎程度屬第3級，以及影響情況屬第1級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

被查詢騎法及趨近900米處時選擇將「但求快活」移離「冠寶駒」之後有遮擋的位置以推進的原因時，董明朗表示，他獲指示讓坐騎領放，而當坐騎展現的速度不足以保持居於較為靠前的位置後，他須讓坐騎留居「冠寶駒」之後的前列位置。他說，他觀察到賽事步速於過了900米處後略為減慢，他遂選擇讓坐騎沿第3疊推進，以期切入領放，因為他獲告知坐騎是匹均速馬。助理練馬師魯柏軒確認向董明朗發出的指示。考慮了董明朗的解釋後，小組告訴他，儘管「但求快活」未能切入內欄，因而自900米處起須在沒有遮擋下走外疊，但他在此情況下採取的策略屬合理。

第7場：被查詢時，潘頓表示，儘管賽前未曾確切預期坐騎是晚會帶頭，但由於坐騎在早段走外疊，他須讓坐騎上前領放。他說，坐騎於接近800米處時須受催策，直路上斜跑及轉弱。助理練馬師薛順強表示，「能文能武」在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，他未能為此駒令人失望的表現提供任何解釋。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。