湖畔鄉鎮國際賽無影 香港馬迷嘆與戴圖理無緣

香港國際賽參賽馬匹名單公布，事前吹到好勁，話英國代表「湖畔鄉鎮」將會有戴圖理重臨香港，答應為老友馬主陳國泰效力，結果香港一哩錦標榜上無名，戴圖理與香港馬迷再次緣慳一面。

原本戴圖理早前宣布今年榮休，大家都好期待佢將香港納入告別巡迴終站，加上有「湖畔鄉鎮」馬主陳國泰同佢嘅友情加持，似乎成數甚高，雖然後來改變初衷，擱置掛靴轉戰美國，但無改香港馬迷對佢來港嘅期待，隨住「湖畔鄉鎮」No Show，再一次令香港馬迷失望，戴圖理睇怕都可以疊埋心水，參加英國方面真人騷嘅錄影。

無疑香港賽馬會都好想呢位馬壇巨星重臨客串，戴圖理近年並唔熱衷來港愙串係事實，唔好計今次「湖畔鄉鎮」事件，對上兩次來港，已經分別係2011同2019年，疫情之後今次本來係黃金機會，結果都係令香港馬迷失望。

不過若戴圖理諗住出席香港國際賽盛事，斷唔會明知有撞期可能都無考慮過，毅然答應英國ITV電視邀請，拍攝真人騷，响該段時間參與錄製節目，其實戴圖理早前停賽，何嘗唔係只以嘉賓身份出席墨爾本盃，馬迷依然熱情款待，顯然戴圖理對於來港嘅意欲，都係僅限於近年同相熟馬主嘅私人聚會，再不涉足沙田馬場。