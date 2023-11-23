背傷進度不似預期 莫雅放棄出戰日本盃

日本方面原本昨日報導莫雅為咗爭取時間養傷，決定放棄今日出戰G2浦和紀念賽，豈料稍後傍晚時間收到另一則壞消息，Carrot Farm賽馬進團响官網公布，出戰日本盃嘅「飄揚青帆」，由於莫雅未能履行策騎聘約，將會改由杜苑欣替此駒肩負衞冕重任。

另一邊廂，Sunday Racing亦都官宣，莫雅原定响本周末(25日)，為名下馬匹Gamble Room，响京都競馬場舉行嘅G3京都兩歲馬錦標，亦要換人，由團野大成接棒出擊。

對於「飄揚青帆」今屆衞冕配搭，可以講係兜兜轉轉，起初上屆贏馬配搭莫雅，因要為古摩亞優先效力騎「浪接浪」，結果換上馬昆，但因為後駒因傷退出，結果擸番帥權，但最終因為自己受傷緣盡日本盃，不過又唔係畀番馬昆跑，而係由佢另一半杜苑欣出戰，依家連同溫蘿，藤田菜七子，三位女將响日本盃同場上陣，絕對係一項紀錄。

不過依家最關注嘅，相信都係莫雅嘅背傷進展，如今連日本盃都唔跑，可知仲有啲手尾未清，究竟能否响下個禮拜日本告別戰披甲，又會唔會影響到佢嚟香港跑騎師賽同國際賽正本戲嘅可能性，現階段仲係未知數。