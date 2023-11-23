星期六仲要跑大賽 麥道朗周日抵港趕上陣

麥道朗周日重臨，展開佢為期5個禮拜嘅客串期，自然成為矚目焦點，不過呢兩朝晨操，就肯定仲未見到佢蹤影，事關星期五、星期六打疊兩日，佢仲有唔少策騎聘約，分別響肯德百里同甘柏拉馬場上陣，換言之一到埗就會響沙田馬場披甲上陣。

呢個周末，將會係佢飛來香港報前最後一戰，當日佢響甘柏拉上陣，最主要係出戰總獎金高達100萬澳元The Gong三歲或以上馬匹讓賽，同佢合作緊密嘅華禮納，呢場出馬5匹，當然預埋愛將一份，麥道朗就會夥拍「澳勝歌」(Osipenko)出戰，而佢連尾場都要騎埋，所以想提早離場趕飛機都唔得。

周日飛抵香港，佢就會殺入沙田戰場，排位剛公布，首戰10場賽事，已經卜定9場有坐騎，只係頭場五班無跑，與合作愉快嘅沈集成，睇嚟呢段客串期，騎練合作要高度重視，首戰就有3駒列陣，但勢估唔到連蔡約翰都有支持，新勝嘅「氣勢」飛咗田泰安搵佢跑，睇嚟神仙都好欣賞佢。

由於嚟緊停賽騎師輪住排緊隊，再加上布文養傷，以老麥嘅級數，睇嚟佢都應該可以暫時取代OK哥地位，同潘頓平起平坐咁話。