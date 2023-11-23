布宜學殺到日本 只作兩星期短暫客串

布宜學相隔4年崔護重臨，周末起將會在日本客串兩星期。

新鮮熱辣英國冠軍騎師布宜學，獲得JRA發出短期客串牌照，有效期由本月25日(星期六)開始，直至12月3日為止。

布宜學今次係疫情之後，相隔4年重臨日本客串，實際只係出戰4期賽事，當中最主要嘅就係響兩場大賽上陣，分別係呢個星期日，為社台賽馬集團名下「星映天下」，出戰日本盃，而告別戰響12月3日嘅中京競馬場，就會為Sunday Racing名下「地標圖形」，出戰日本冠軍盃。

Sunday Racing更係布宜學今次日本客串嘅保薦馬主，而保薦練馬師正正係「地標圖形」練馬師木村哲也，布宜學2018年日本首勝G1一哩冠軍賽，正係出自木村哲也旗下「絕嶺之峽」。

其實布宜學響星期二已經飛抵日本，昨日更加現身美浦訓練中心，親自為呢兩匹大賽坐騎進行快試。首先佢就快跳「地標圖形」，然後就係「星映天下」，課罷後接受當地傳媒訪問，亦對兩匹馬嘅狀態相當滿意，而佢更透露熱切期待首項大賽日本盃嘅來臨。

布宜學指出，響今年杜拜司馬經典賽，佢策騎「桀驁之戀」與世界一哥「春秋分」，已經見證過後駒嘅威力，如今再有機會響日本盃同「春秋分」同場，難得自己坐騎亦係實力出眾，當然希望再嚟一次強勢挑機。

經過昨日仄試後，布宜學表示對「星映天下」極具好感，而賽前佢都會抽時間，睇番「星映天下」嘅賽事片段，務求更加了解馬性，而佢亦不諱言日本盃亦係佢其中一項恨贏嘅國際性賽事，所以呢個星期日揚言必然砌盡。