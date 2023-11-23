【日本盃快訊】代表法國挑戰春秋分 靚女溫蘿：非常榮幸

今屆日本盃喺禮拜日舉行，焦點所在自然係目前全球評分最高賽駒「春秋分」及今年三冠馬后「自由島」嘅世紀對決，即使當地馬圈亦對呢場雌雄大戰非常期待，各有支持者。

不過，呢場賽事亦有一匹海外挑戰者，就係來自法國嘅6歲馬「鮮紅葉」，先後攻下皇家橡樹大賽同埋根利錦標兩項G1頭馬，將由女騎師溫蘿執韁，此駒今朝繼續於東京競馬場與拍跳馬進行操練，其後溫蘿及練馬師顧永賢雙雙出席記者會，自然備受矚目。

由於溫蘿及顧永賢來自法國，今日到場的傳媒則以法國及日本人為主，日本中央競馬會亦刻意找了一位懂法語及日文的女士進行即場傳譯。

對日本馬迷而言，應該不會對溫蘿感到陌生，皆因她於今年8月尾出席於札幌舉行的世界星級騎師大賽，兼且取得1場頭馬，而今次更策騎法國代表「鮮紅葉」挑戰「春秋分」，她坦言感到非常榮幸，畢竟上次以騎師賽代表身分於日本上陣，今次則以策騎法國馬挑戰G1日本盃，對她而言是一個難得經驗，即使面對「春秋分」這匹實力強勁的對手，仍會盡力而為。

另外，溫蘿又提到「鮮紅葉」並非一匹難以策騎的賽駒，只需讓馬匹早段放屬做好留放，末段就可以交出一段非常強的衝刺，相信日本盃的2400米途程亦適合其發揮。