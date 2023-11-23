【蹄聲妙影】練馬師避記者有一套

相信大家平時收到唔少詐騙電話，老實講真係幾厭煩，依家每逢3、4、5同不明來歷嘅6字頭號碼來電，基本上見到即Cut，東星好多時跑緊馬，用投注App下注時，經常被呢類詐騙來電騷擾，試過好幾次Cut佢線，然後搞到買唔切馬。唔只咁，東星同一班平時有落晨操嘅行家一樣，晏晝點都要補補眠，快速叉電一粒鐘都唔過份，可是詐騙電話正值「開工」時段，需知擾人清夢要畀人乜乜乜，所以東星索性將手機轉飛航，睇嚟要裝番個小熊來電先掂。

早幾日，睇到一單外國馬經新聞，話英國有10位練馬師相繼接到電話恐嚇，內容係表示下次喺馬場會有人搭佢哋膊頭，然後向佢哋淋潑腐蝕性液體，由於事態嚴重，相關練馬師已向執法部門報案求助，相信佢哋呢輪見到手機響起都驚一驚。不過，有位英國練馬師反而好識用手機幫自己解圍，事緣十九幾年前，呢位練馬師喺香港從練時，不時有記者喺烽火台門口，等佢睇完操收工做訪問，但佢卻經常揸住部手機講嘢，估計係向馬房手足交帶馬匹操後程序之類，記者們自然不敢打擾，唯有另覓人選，如是者每次動作都一樣，可是有次佢部手機突然喺佢耳邊響起，記者們看在眼內，場面都幾老尷，所以下次要用呢招嘅人士，記得先校靜音唷！

初步提供:

第3場7「加飯」

第10場1「同樣美麗」

■東星