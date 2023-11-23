兩日卡拉卡港客狂掃貨 錶系馬主大手筆購12駒

一連兩日舉行嘅新西蘭卡拉卡2歲出賽馬匹拍賣會，今日宣告圓滿結束，攞住「金鎗六十」同「金鑽貴人」兩匹香港頂級佳駟做生招牌，結果今屆拍賣會就出現咗港人瘋狂入貨現象，單係香港買家，不論練馬師、馬販以至個人名義，合共購入69匹。

全場最高價馬，又係香港買家，首日全場最高價，由Tartan Meadow Bloodstock以80萬新西蘭元(約377萬港元)購入Lot.143「尋人偵探」(Harry Angel)棗色子嗣，今日就出現另一匹同價馬匹Lot.289，與「福逸」同出自「情深義重」(All Too Hard)棗色閹馬，由「錶」系掌舵人楊建文，不過寶物尋歸底，全場最高價馬匹，由梁柏濤以82.5萬新西蘭元(約390萬港元)投得，出自「演藝焦點」(Star Turn)嘅Lot.376棗色雄馬。

「錶」系大馬主楊建文今年首度參與拍賣會，即刻成為風頭躉，連同以80萬新西蘭元高價購入嘅「情深義重」子嗣，響呢個拍賣會大手筆購入12匹兩歲馬。

值得一提就係練馬師行列之中，黎昭昇今次響祖家入貨，兩日購入3駒，價錢都係偏向中價位以上，分別係以40萬新西蘭元，購入Lot.190「摘星勇驥」(Zoustar)棗色閹馬，另今再以45萬新西蘭元，購入Lot.341「盡善盡美」(Exceed And Excel)栗色閹馬，以及以40萬新西蘭元，購入Lot.367「遙遠星空」(Deep Field)棗色雄馬，不妨加以存記。