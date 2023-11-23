【賽馬以外】營運馬房唔輕鬆 樣樣都要計盡！

唔知大家有冇睇過關於賽馬嘅電影同埋劇集呢？如果講本地製作嘅，筆者推介由驃叔董驃、溫兆倫主演，兼有羅家英客串嘅《馬神》絕對值得一睇，事關故事唔止有趣，肯定會增加各位賽馬知識，而電視劇《勇往直前》同埋《馬場大亨》都算係誠意之作嘅，比前依家某台嘅劇集嚟講，算好好多，都可以花少少時間睇吓，至於日後仲有冇關於香港賽馬嘅電影或電視？筆者覺得機會不大喇。

至於外國方面，最近筆者睇緊一套叫《金牌練馬師》(Horsepower)嘅電視紀錄片，入面講嘅主要係英國練馬師包義定、騎師莫艾誠嘅故事，帶定頭盔先，筆者只係睇咗兩集幾，仲未睇晒嘅，但已經覺得呢套紀錄片相當唔錯，值得大家睇吓，尤其如果大家想八掛知道當然莫艾誠當年藥檢樣本呈可卡因反應，結果被罰停賽3個月呢件事嘅始未，就要睇吓喇。

不過，對筆者嚟講，睇咗兩集呢個紀錄片，感受最深就係喺外國營運一個馬房，絕對唔係一件容易嘅事。其實筆者因為工作機會，都有機會接手觸唔少練馬師，我都有試過喺呢個專欄提過喺香港開倉嘅困難，例如大賽唔算太多，又有最低續牌要求，又要面對唔同馬主，又要諗吓點搵新血，同埋點為馬匹搵最好騎師，同埋係香港嘅評分制下幫旗下馬匹搵出路，種種都係挑戰，而且有時會畀騎師飛起，又可能畀馬主鬧，真係有苦自己知。

但如果同外國比較，香港練馬師至少唔使擔心營運成本，因為養馬貴有馬會幫你代收，馬會又有獸醫、馬格等提供，卻安排馬匹用咩飼料，基本上講聲就得，就算係馬房班子，係就係要自己搵，但騎馬人、馬伕係馬會職員，唔使自己出人工先。

至於今次紀錄片嘅主角，位於Kingsclere嘅包義定馬房，佔地固然大，因為馬房接近有200匹馬，有百幾位員工，因此呢個馬房幾乎係支持嗰位地區嘅經濟。大家試想像一下，管理咁多匹馬同埋員工，係一個咩嘅概念，既要維持馬房收入，又要令自己啲馬主開心，又想贏大賽，真係有啲都唔容易。

如果有留意歐洲或英國賽事，就知佢哋嘅賽期主要由5月去到10月，但我暫時對呢套紀錄片最深印象嘅一幕，講到包義定喺2021年嘅3月部署旗下馬匹參戰獎金豐厚嘅中東賽事，包括「傳教團」及「曼谷市」遠征沙地阿拉伯，後駒出戰獎金最高嘅沙地盃，「傳教團」強配莫雅跑全球獎金第2高嘅紅海草地讓磅賽，由包義定太太親自領軍，而同日亦有「巴郡樂」喺卡塔爾出戰總獎有40萬英鎊嘅酋長錦標，結果「傳教團」同「巴郡樂」都跑第2名，為馬房帶來逾50萬鎊獎金。然後「曼谷市」角逐沙地盃時，鏡頭就影住身在英國嘅包義定，佢話雖然知道贏馬機會好細，就由於賽事獎金太高，話明跑入前10位就夠，結果此駒跑第8名，包義定都好開心，話攞到29萬英鎊，結果3駒即使贏唔到，夾埋累積逾80萬鎊獎金，係佢哋馬房一日內贏得獎金最多一次，就知意義幾重大。

始終有時睇得太多香港馬，只集中研究香港賽事，都會太悶，有時睇吓其他海外馬，唔一定要賭，但了解係呢個行業係外地係點運作，都係一件好事。

■山無陵