騎師賽曾奪亞 巴米高今次想衝冠！

法國冠軍級騎師巴米高近年不時來港獻技，其中有兩匹坐騎更在他胯下交出強橫後勁，讓香港馬迷留下深刻印象。

巴米高曾於2020年夥拍「旌暉」角逐浪琴香港短途錦標1200米。這匹當時由姚本輝訓練的沙場老將於末段穿越馬群上前，最終勇奪亞軍，僅負於由莫雅主轡的日本短途好手「野田重擊」半個馬位。

1年後，巴米高在跑馬地出戰2021年浪琴國際騎師錦標賽，在第4關兼尾關賽事策騎「張燈結綵」上陣。該駒於末段在外疊衝刺凌厲，在終點前超越潘頓的坐騎「英之星」掄元，讓他得以在該屆錦標賽中取得平頭亞軍。

巴米高早於2016年首度參加浪琴國際騎師錦標賽，至今曾參賽4次，以2021年一屆取得的平頭亞軍名次最高。他去年原本有機會在該賽爭取更高名次，可惜於賽前因健康狀況而無法披甲，不但令他錯失了與11名星級騎師同場較量的機會，也無緣在國際騎師錦標賽舉行後四天上演的浪琴香港瓶2400米中，策騎最終取得亞軍的「植物科研」出賽。

現年32歲的巴米高今季在法國再創佳績，包括夥拍由前香港練馬師孫達志訓練的「道安問候」，勝出一級賽法國二千堅尼1600米。巴米高12月將重臨香江，希望能在跑馬地及沙田兩個馬場爭取佳績。

巴米高將力爭在浪琴國際騎師錦標賽分一杯羮。他表示：「浪琴國際騎師錦標賽是全球競爭最激烈的騎師挑戰賽，我很榮幸再次獲邀參賽。」

「我上次有機會參與這項賽事已是兩年前，今次很高興能再次代表法國角逐此賽。」

巴米高於2021年出戰此賽尾關1200米賽事時，坐騎「張燈結綵」自第十檔出閘，於末段交出強勁衝刺，結果高奏凱歌。他在憶及該仗時說：「跑馬地的賽道確實與別不同，陣上策略須視乎排檔而定。國際騎師錦標賽的戰況向來精彩萬分。」

巴米高今次將留港至週日，以策騎「地平流金」角逐浪琴香港盃2000米。該駒有望成為繼「飛雪仙蹤」後首匹摘下香港盃桂冠的歐洲賽駒。

現年3歲的「地平流金」父系出自「定必勝」，隸屬在南法設廄的姜添衍麾下。該駒的其中一位馬主Chehboub家族（Gousserie Racing）還持有今屆法國打吡大賽兼凱旋門大賽冠軍「頂級衝力」的一半擁有權，而若然「地平流金」今次能夠在港取得佳績，今年對於馬主來說想必更加意義非凡。

「地平流金」今年在法國的好地上連勝3項2000米分級賽，其後於上月出爭一級賽英國冠軍錦標，在「鋼鐵大王」及「精緻之道」之後追入季席。

巴米高今年較早前曾策騎「地平流金」揚威尤金亞當錦標2000米及多拉爾錦標2000米兩項二級賽，他在該兩仗均讓「地平流金」留至最後400米才奮力衝刺。巴米高說：「牠上仗在雅士谷的表現甚佳，可惜場地太軟爛。」

「馬兒向來贏得頗為輕鬆，但別忘了，牠上仗只是首次在法國境外出賽，而且遇上大爛地。」

「牠於早段有點搶口，而史允利山谷一段的場地尤其軟爛，無疑影響了馬兒於末段的衝刺。儘管如此，牠仍跑獲一席不俗的季軍。」

巴米高相信，今屆浪琴香港盃的形勢或對「地平流金」有利。在分齡讓磅賽制下，「地平流金」將較一眾較年長的對手少負3磅，其中包括上屆香港盃冠軍兼最近揚威一級賽覺士盾2040米的「浪漫勇士」。

「若能重返好地作賽，再配合適當的步速，牠便能夠交出最佳表現。」巴米高說。

「牠總能夠放鬆來跑，從而保留體力於末段以勁勢加速。」

另一方面，高多芬和練馬師費伯華將會派出「本族主義」競逐一級賽浪琴香港一哩錦標1600米。這匹「歡暢」的4歲兒子素以鬥志頑強及表現穩健見稱。

巴米高談及「本族主義」時表示：「馬兒拼勁十足，鬥心濃烈，上仗更在聖格盧的大爛地上報捷。牠表現續有進步，今年上陣的次數也不算多，因此出爭浪琴香港一哩錦標是理想的年終目標。」

跑馬地及沙田賽事的衝刺比拼往往成就驚喜。巴米高今年若再成功掌握時機，以後上戰術及時制勝，相信也不會令人感到意外。