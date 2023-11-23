若果選伍廐表彰馬 一定係呢隻！

跑了21次賽事，伍鵬志已經取得24場頭馬，在練馬師榜領導群雄，剛剛「錶之量子」駁纜成功，亦做出6連勝紀錄，呢位新紮師兄真係成功建立自己品牌，不過講到伍廐優質NO.1名牌，一定非「我為您」莫屬，呢匹新西蘭馬踏入5歲，確是脫胎換骨，短短兩個月內，已經連下四城，陣上更是連場放頭做快步速照帶到，演出絕對超卓，今次上三班於第10場再跑田草1200米，磅位由135磅大減至121磅，相信會放得更順更快，艾兆禮與此馬合作純熟，有望成為今季首匹5捷佳駟，再將伍廐招牌省到立立令！

「我為您」近兩次獲勝，同日都有廐侶成功變倍起孖，今次尚有6駒配合而來，第8場「飛鷹翱翔」今季首戰配鍾易禮放到，1400米摘下2W，趁弗再來不可輕視。第4場三班1200米泥地，「運來勇士」前仗谷草1000米快時間帶到，轉跑泥地若然場地利放可再贏。

第9場三班1600米草地，「發財大師」同樣是中班好馬，在港出賽10次9度收獎金且已累積3冠1亞，入Q率高達4成，剛戰贏「一定美麗」鼻位似難實易，可以再追多次。

尚有試閘表現不俗的第5場「逐步贏」及第2場「江南盛」，都是不容忽視，加上第6場艾兆禮騎過得第5名的「同寶寶」也好大機會進步，伍鵬志有望在今次周日沙田草泥日賽做「練馬師王」了。