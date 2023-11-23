冇失去一切！何澤堯搶番舞林密碼！

何澤堯復出無耐，剛谷戰成功起孖，其中與師傅方嘉柏合作的「獨角獸」被熱捧至2.2倍勝出，兩師徒全晚合作獲1冠2亞1負，來到今次沙田日賽攜手4駒繼續出擊，當中最受重視必然是郭富城愛駒「舞林密碼」，最近兩戰跑沙田1400米試準，重配何澤堯可舞動起來！

第8場二班1400米草地，柏廐「舞林密碼」今季9月復出跑谷草1200米，在何澤堯胯下於頗後位置後上勝出，演出令人驚喜，最近何澤堯停賽下，改用蔡明紹轉跑田草1400米，上季跑過田草1200米表現普通，但今季進度很好，方嘉柏安排上1400米亦計算準確，馬匹經一仗吸收經驗後，再出跑一班同程，就算馬鞍滑移也追回季軍，可見實力更上一層樓。始終此匹城城愛駒與何澤堯最夾，今回人馬重逢兼降回二班上陣，後上威力可期倍增，可放心捧場。

第9場三班1600米草地，「川河首駒」同樣與何澤堯最夾，上季12月出道至今只贏過一次，正是首仗配何澤堯後上贏田草1200米。今季跑過5仗已熱身充足，上仗轉戰田草1400米沿途無遮擋大敗，今回重返曾入Q的田草一哩，用何澤堯排7檔可於機動位置鬥衝，有權變身。

此外，小方尚安排上仗入位的「戰鬥英雄」及「日日獎」交予何澤堯操刀，決心非輕，尤其「日日獎」上仗後追出色，未勝馬強配再跑泥地必求交代，值得格外重視。