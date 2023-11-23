浪漫老撾金鑽貴人金匯昇昇能文能武 潘頓鑊鑊搶FO

自從冇咗莫雷拉，潘頓一人獨霸馬場，早已是新聞之王，呢位惹火尤物今季更係話題不絕，先有「嘉應精神」末段纏鬥唔打鞭，繼而到「金鑽貴人」回頭望人事件，尚有「浪漫老撾」Hea騎失第2，到剛剛周三潘一哥又有兩單話題之作，先係騎「金匯昇昇」失第3，被人詬病推騎力度，再有「能文能武」入直路突然唔騎望腳，一次唔夠...又再望第2次，此匹呂廐馬賽後冇驗到任何不妥，究竟潘頓憑咩收停此匹大熱門？係咪賽後報告一句話有疲態就過到骨？

冇錯，潘頓「金匯昇昇」係有作最低要求的推騎力度，同潘明輝「保羅承傳」未到終點垂手有區別，競賽小組無可能入到罪，但到底潘頓有無肉緊大力騎多兩步，以馬迷福祉為依歸，去爭取最佳名次？公眾似乎有一面倒答案。

好多意識例如搏馬意識係好空泛，唔可以量化，但別人看在眼裡一定有個底，「能文能武」覺得唔妥又或者覺得快步速放頭乏力就唔騎，但賽後又驗唔到有事，假設個個騎師都係咁，隻隻覺得冇勝算就垂手唔騎等過終點，豈不是天下大亂？如果騎師只向馬主、向練馬師交代，贏唔到當然可以留手，留番元氣下次再搏，但普羅馬迷先係馬會嘅大老細，潘頓咁騎馬有無平衡到普羅馬迷利益？

馬場基本上個個都要跟住既定「玩法」交差，直路纏鬥要盡力騎，非不必要不可太早垂手放棄，唔係你想點就點，不過家陣潘頓好似破壞晒遊戲規則，肆無忌憚個個要睇你心情睇你判斷睇你自我一套，馬迷剩下一連串黑人問號，拉士肯唔肯落力爭P呀？會唔會塞車包拗頸一路等位唔出嚟？又或者會唔會又望腳呢？潘頓一次賽事極多熱門，買你唔係、唔買你又唔係，長遠來講，真係好難搞...

反而潘頓騎蔡廐名氣綵衣馬，好似係較有心機跑，今次第7場「紅運帝王」上次用巴度輸少少，今次潘頓接手，睇吓係咪咬牙切齒要補中？