【分秒在握】固定三T場次再無包袱

或許是因為年前新推出的3揀1效果欠理想，因此近年馬會就將既有彩池擴大化，例如歷史久遠的三寶，由1口變兩口；而孖T方面就更誇張，日馬5口夜馬4口，幾乎涵蓋了所有場次，有朝一日，派彩和味的三T，會否由1口變為兩口呢？這個問題留待馬會有關部門思考，但作為投注者，則有些感覺是不吐不快。

三寶新增為兩口，場次定了係尾3場，以及係3、4、5場，這個舉動相當好，因為如果第1口三寶場次浮動，肯定會令人難以適應，而鎖定為3、4、5場的設定，必然係馬會思考過的決定。好了，如果大家都贊同這個說法，那麼三T場次實在不應該經常轉來轉去，以往三T因為不想太重疊孖T彩池，因此制定為8場及10場賽事，於4、5、6場舉行，而9場及11場賽事，則變為5、6、7場跑，如此一來，場次其實係轉來轉去。事實上，此舉動在邏輯上亦說不通，因為8場在4、5、6場舉行，到9場改為5、6、7場，而增加到10場賽事時又變回4、5、6場，現時重疊孖T彩池的包袱已經卸下，亦係時候將三T彩池的場次固定了。

敏捷神駒捲土重來

周日賽事優先推介第8場「敏捷神駒」，上仗跑到一絕之下，竟然被「增有」力擒，後者再出挑戰一班賽受阻下亦只負馬頸位，反映「敏捷神駒」輸馬頭位其實有相當水準。

■長風