【日本盃直擊】春秋分跑完日本盃退役？練馬師話未知！

距離日本重要大賽之一，路程為2400米的一級賽日本盃將會在周日(26日)上演。現時「春秋分」正在日本茨城縣美浦訓練中心積極備戰。「春秋分」已連續兩年攻下秋季天皇賞，對上一仗贏秋季天皇賞，仲要係打破場地時間紀錄贏馬，如今挾強勢再戰，當然有唔少傳媒都集中留意呢匹世界一哥。

今日(24日)「春秋分」練馬師木村哲也喺當地接受來自世界各地嘅傳媒訪問，大談「春秋分」！木村哲也感謝好多人支持「春秋分」，又提到呢匹一哥其實喺馬房入面係好寧靜嘅1駒，而「春秋分」已攻下唔少重要大賽，但木村哲也認為上年秋季天皇賞一役最難忘，因為此駒去年出戰秋季天皇賞之前，已經喺三冠頭兩關賽事跑咗兩場亞軍，本身都以為喺上年天秋又會跑第2，好彩最後都贏咗。

木村哲也仲大爆，日本天皇都覺得「春秋分」好勁，呢幾日會盡力保持好馬匹狀態，亦都唔會畀咩策騎指示李慕華。被問到「春秋分」跑畢日本盃後會否退役，木村哲也表示現時馬匹將集中備戰日本盃先，上仗天秋贏馬時間出色，亦好難話隻馬會再進步，所以未知會唔會退役。