周日早上先趕到 麥道朗9駒接風！

澳洲騎師麥道朗周日展開為期5個星期客串期，當今澳洲馬圈重量級人馬，多次來港跑分級賽贏盡口碑，趁住近期有騎師輪流停賽及鄉里布文養傷缺陣，客串期間肯定大受歡迎，人未到已經在首戰獲策9駒，沈集成固然力撐，連蔡約翰與告東尼兩大倉主亦有支持，如第2場坐騎馬名一樣，勢必「氣勢」如虹。

由於周末要在悉尼甘柏拉馬場上陣，麥道朗要到周日早上才抵港，然後便趕往沙田馬場披甲，由第2場才開始上陣，剛巧在港首場賽事與鄉里蔡約翰合作，新勝直路賽之「氣勢」，連贏馬拍檔田泰安亦因此而要坐冷板，可見練者乃全心支持，其實騎練過往合作次數不多，也沒有贏馬紀綠，今次攜手合作「氣勢」，絕不能睇小。

非凡達增程啱數

延續「浪漫勇士」合作愉快，沈集成不諱言趁麥道朗客串期間，必然大力支持，騎者今戰與第9場「浪漫風采」在港重聚，吸取過澳洲合作經驗，自然期望更進一步。另一匹同樣人馬故劍重逢是廐侶「旺旺神駒」，上季服役首戰由麥道朗出戰雖欠表現得第5名，如今已經累積4W躋身二班，上場初跑1400米受制於不利形勢，表現不俗，沈集成表示「旺旺神駒」相當放心交由麥道朗出戰，估計今仗機會不俗。第6場「非凡達」增程至1400米，由於布文養傷改配麥道朗，練者坦言以馬匹上場表現，加程乃合理選擇，但3歲馬要孭133磅始終是一大考驗，必須由好手韁繩幫助，麥道朗當屬理想人選。

此外，麥道朗今戰亦會為東廐兩駒出戰，「中華盛景」出戰第7場其士盃，本身有實力卻並非易於駕馭，而尾場「同樣美麗」後上強勁但甚為尺寸，告東尼現階段正值用人之際，若然能夠交到成績，相信騎者必然不愁寂寞。