春秋分日本盃決戰三冠馬后 木村信心爆燈！

2400米一級賽日本盃周日在東京競馬場上演，在法國服役的「鮮紅葉」是今屆賽事唯一的海外代表，而今仗各匹參賽馬的實力看似甚為懸殊。當然，在賽馬運動中，一切皆有可能發生。

「春秋分」及「自由島」均是今仗的風頭躉，「春秋分」的國際評分於今年春季躍升至129分，成為全球評分最高的賽駒，今仗力爭一級賽6連勝。此外，還有數匹佳駟頗具三甲機會，包括3項一級賽盟主「領銜」、2022年日本橡樹大賽冠軍「星映天下」及2022年揚威日本打吡的「勝局在望」，而表現偶有驚喜的「緣厚情摯」也不容忽視。

「春秋分」約一個月前蟬聯秋季天皇賞，此駒周三完成賽前最後快操，翌日成為多家體育報章的頭條，獲看好今仗能夠摘桂。不過，剛成為三冠馬后的「自由島」也愈來愈受到重視。

今年的日本雌馬經典系列尾關秋華賞於10月15日在京都舉行，而秋季天皇賞則於之後兩周上演，即是在今仗賽前，「自由島」比「春秋分」有更長休息時間。雖然「春秋分」的團隊對此駒奪冠依然甚有信心，但面對強敵不敢掉以輕心。李慕華表示：「我認為這對『春秋分』來說不是問題，馬兒將以最佳狀態出戰日本盃，並應會交出甚佳表現。『春秋分』體格強健，鬥志頑強，牠在這個秋天達到了巔峰狀態。」

然而，李慕華並未忽視來自「自由島」的威脅，他說：「『自由島』是首屈一指的3歲雌馬，兼備速度與耐力，實力驚人。加上牠今仗將負119磅上陣，我認為牠應具爭勝機會。當然，我每次策騎『春秋分』出賽都對牠充滿信心，相信牠能夠獲勝。我很期待牠與『自由島』今仗的對決，這讓我更渴望勝出這項一級賽。」

練馬師木村哲也指「春秋分」各方面都十分理想，他表示：「馬兒很有耐性，等待騎師指示，其後加快步速，一直保持不俗走勢。牠這一課操練表現很好，與平時一樣。我的馬房員工都如常努力，而我也不會說空話，但我們在賽前最後數天將會竭盡所能，讓馬兒以最佳狀態出戰。」

「自由島」的練馬師中內田充正則更加樂觀，他說：「上周的操練是為了讓馬兒開開氣，我觀察過牠的動作及呼吸，但該課的操練量不大。本周我安排今仗的騎師川田將雅策騎牠操練，讓他進一步了解馬兒。『自由島』的動作流暢，騎師對牠的表現很滿意。他於末段稍加推策，締速相當理想。『自由島』今年秋天只曾上陣一次，但牠一直在穩步上揚，我認為牠目前的實力，整體較上仗勝出秋華賞時更上一層樓。『自由島』首次與年長馬較量，當中不乏實力強勁的對手，但我認為獲讓9磅對爭勝大有幫助。」