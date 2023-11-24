神鵰俠侶再戰IJC 馬昆：我同太太都好興奮

在芸芸投身同一體育項目的體壇情侶之中，彼此成就難分軒輊的例子實在寥寥可數。環顧古今體壇，網球界的阿加斯與嘉芙可算是最膾炙人口的典範。而在現今體壇，則有騎師夫婦馬昆與杜苑欣，他們各有傑出成就。

去年成婚的杜苑欣與馬昆，憑着陣上的優異表現獲得全球馬壇注目，他們即將雙雙來港獻技。25歲的馬昆在澳洲屢有佳作，包括近4年憑「加踏步」及「譽滿杜拜」3度勝出一級賽女皇伊利沙伯錦標，因而被當地馬迷暱稱為「澳洲人馬昆」。另一方面，現年27歲的杜苑欣從騎至今已打破多項紀錄，最具意義的里程碑當數策騎「凌雪飛」勝出法國橡樹大賽，成為歷來首位攻下歐洲經典賽事的女騎師。

二人在馬壇並肩前行，去年更各自均勝出了91場頭馬，在英國平地賽騎師榜並列亞軍。無獨有偶，他們同樣於今年初在陣上受傷，馬昆在澳洲出賽時肩關節移位，而杜苑欣則在溫伐咸頓墮馬傷及手肘。馬昆於2月受訪時笑言：「我們一起接受治療和復康訓練，是匹配的一對，至少我倆加起來還有一對手可用。」

他們在傷癒後不久即雙雙重返凱旋門，杜苑欣先在皇家雅士谷賽期策騎「調酒源流」勇奪皇席錦標，再於巴黎夥拍「真章」勝出嘉登大賽；而馬昆則在古活策騎「亮葉仙查」建功，精湛騎功深受讚賞。

上月英國馬季結束後，馬昆旋即在聖雅尼塔主策「份量十足」攻下育馬者盃兩歲馬草地短途錦標，其後遠赴澳洲出賽，而杜苑欣則在當地出戰墨爾本盃。兩人其後轉赴日本，並雙雙敲響勝鼓。他們將短暫來港，參加於12月6日在跑馬地馬場舉行的國際騎師錦標賽。

目前身處日本的馬昆表示：「能夠再次獲邀參與這項馬壇盛事，我深信太太杜苑欣跟我一樣都感到非常興奮。在熾熱的氣氛下與全球一眾頂尖騎師同場較量，實在是一種無與倫比的體驗。」

馬昆曾在2021年的賽事中與3位騎師並列亞軍，而杜苑欣則在2020年首次來港作賽時即贏得頭馬，至今她已兩度躋身這項錦標賽的前三名。